Köksal Toptan'ın Anne Acısı

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan
'ın annesi Saadet Toptan 93 yaşında yaşamını yitirdi. Eski TBMM Başkanı ve eski AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal
Toptan'ın annesi Saadet Toptan, bir süredir Ankara
'da tedavi görüyordu. Saadet Toptan'ın vefat haberi ailesi ve yakınlarını üzdü. 93 yaşında tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden anne Saadet Toptan, 3 Aralık
2018 günü Hz. Ali Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
(İHA)
Ankara,Anne,Köksal Toptan
02 Aralık 2018 Pazar 10:56