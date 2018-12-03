Köksal Toptan'ın annesi Sadet Toptan son yolculuğuna uğurlanıyor

Köksal Toptan'ın annesi Sadet Toptan son yolculuğuna uğurlanıyorCenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katılıyor
ZONGULDAK - Köksal Toptan'ın 93 yaşında vefat eden annesi Sadet Toptan, Hz. Ali Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Başkent üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr Mehmet Haberal, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katılıyor.
Süleyman Soylu,Köksal Toptan
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:21