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Koku O'nun için Bir Tutku: Fulya Gündoğdu

Her zaman bir adım önde olmayı seven, araştırmacı, kendini sürekli geliştiren, öğrenmeye aç, yenilikçi bir kadın: Fulya Gündoğdu.

30.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:19
Koku O'nun için Bir Tutku: Fulya Gündoğdu

Fiolas markasının yaratıcısı Fulya Gündoğdu ile sektörü, Fiolas'ı ve kokuyu konuştuk…

Röportaj: Bengü Arslan

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Ben Fulya Gündoğdu… İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon mezunuyum. İki çocuk annesiyim. Araştırmacı ve öğrenmeye aç bir yapım bulunmakta. Her zaman bir adım önde olmayı sevdiğimden araştırmalar, seminerler ve fuarlar hayatımın büyük bir bölümünü kapsıyor.

Fiolas'ı markalaştırmaya nasıl karar verdiniz?

Fiolas; benim ve oğlumun astım hastası olması üzerine yaptığım araştırmalar ışığında ortaya çıktı. Fransa'da aldığım eğitimler yardımıyla, bu markayı eşimin şirketinde küçük bir odada hayata geçirdim. İlk çalışmalarıma bu odada başladım, markalaşma süreci tamamlandı. Fiolas sevildi, duyuldu ve büyüdü. Bir ürüne sevginizi katıp, kendinize yapıyormuşçasına özen gösterirseniz,o ürün kendini marka yapar.

Koku O'nun için Bir Tutku: Fulya Gündoğdu

Koleksiyonda ne gibi ürünler yer alıyor?

Koleksiyonlarımızın yelpazesi oldukça geniş. Kendi içlerinde ailelere ayrılıyorlar. Bir evi, bir ofisi, bir restoranı tamamen Fiolas'la baştan sona kokutabilirsiniz. Ürün gamlarımızda eridikçe el kremine dönüşen mumlar, iki ay kullanım süresi olan oda kokuları, kötü kokuları yok eden room spreyler, el ve vücut için kullanabileceğiniz çeşitli losyonlar, hijyen için sabunlar, bakterilerden korunmak için nemlendirerek ferahlatan kolonyalar, ıslak mendiller, araba kokuları, ortam kokulandırma gibi birçok ürün bulunuyor.

Şu anda en güncel olanlarla ilgili bilgi verir misiniz?

Yeni bir aile serisi çıkartmak için kolları sıvadık. Bize İstanbul'u çağrıştıran kokularla derledik ve o aile için çok heyecanlıyız. Kozmetik kısmımızı arttırmak ve farklı ürünler eklemek istiyoruz.Bu yöndeki çalışmalarımız, hız kesmeden devam ediyor. Tamamen organik bir seriden oluşan kişisel bakım setleri çıkarma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık. Fiolas Candle Workshop'lara, 'Eau De Perfume' eklemek istiyoruz. Bu çalışmalarımız da başlamış bulunmakta. Şimdilik bu kadar; ama her an aklımıza yeni bir şey gelebilir.

Ürünlerin içeriği nelerdir?

Ürünlerimizin içeriği bizim için çok önemli ve sonuna kadar arkasında durduğumuz bir alandır. Mumlarımızda yemeklerde bile kullanabileceğiniz bir ayçicek vaksı kullanıyoruz, içinde alerjenleri alınmış esanslar bulunmakta. Oda kokularımız ve Oda spreylerimizde kullanılan esansların da alerjenleri alınmış durumda ve özünde kullanılan alkol ise ameliyatlarda kullanılan etil alkoldür; dolayısıyla insan vücuduna zarar vermez. Sabun ve losyonlarımız vegandır. Kolonyalarımızın içinde 80 ° alkol mevcut olup, içinde esansın yanı sıra nemlendirme özelliğiyle, reçine özü de bulunmaktadır.

Koku O'nun için Bir Tutku: Fulya Gündoğdu

Koku sizin için ne anlama geliyor?

Benim için koku demek; hafıza demektir. Beş duyu organımızdan en beynimizi tetikleyip, anıları canlandıran; bizi alıp oralara götüren tek şey, koku hafızamızdır. Bir şeyin kokusunu aldığınızda beyninize kodlanır ve bunu unutamazsınız. Koku almadan, tat almanız mümkün değildir. Kısaca koklamadan bir bütün halinde yaşayamazsınız. Bu yüzden benim hayatım için koku; hafızam demektir.

Kurumsal kokulandırma hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bir kurumun kokusu, onun kimliğidir. Bir markanın adını unutabilirsiniz; ama nasıl koktuğunu ve size neler hissettirdiğini unutamazsınız. Herhangi bir firma bize geldiğinde, imza kokusunu yaratmak için mimarımızla beraber, koku eksperlerimizle firmaya gidiyoruz. Firmanın kimliğini, yaptığı işi, mağazaysa sattığı ürünü, otelse hitap ettiği kesimi araştırıp raporluyoruz. En uygun kokuları seçip sergiliyoruz ve bu zamana kadar yanılmadık. Çünkü kurumsal koku; pazardaki yerinizi de belirliyor, statünüzü ortaya koyuyor. Satışınızı; hatta müşterinizin kararını bile etkiliyor.

Bunun en basit örneği kahve dükkanları dır, yanından geçerken aldığınız koku sizi içeri çeker.

Hangi sektör ne tür kokuları tercih ediyor?

Bunun net bir cevabı yok. Eğer gıda veya kahve dükkânlarını soruyorsanız, oralarınki çok bellidir. Ancak diğer sektörlerde; yapılan iş, bina veya alanın büyüklüğü, müşteri yaş aralığı bile kokularını değiştirebiliyor. Bu yüzden şu sektörde bu koku yoğun diyemeyiz. İmza koku demek, sadece tek kokuyu alıp; bu bizim kokumuz demek değildir. Kişinin kendi kokusunu keşfetmesi ve onunla bütünleşmesi gibidir, firma kokulandırması da…

Fiolas ürünlerine nerelerden ulaşabiliriz?

Nişantaşı'nda Openhaus, İstinyepark Boyner, Beymen, Kanyon Ave Concept Store, Karaköy ve Nişantaşı Desing Market, Vadi İstanbul Roman, Bodrum Midtown AVM, Bağdat Caddesi Misto'da ürünlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda kendi merkez ofisimizde ve online mağazamızda satışımız yapılıyor.

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Gündoğdu, Güncel
Bengü Arslan
Marka Stratejisti
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