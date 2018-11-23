23 Kasım 2018 Cuma 16:14



23 Kasım 2018 Cuma 16:14

Balık pişirirken kokuya, bulaşığa, yağ sıçrama derdine son dedirtecek videomuzu sakın kaçırmayın. Zira açılan balık mevsiminde işinize pek çok yarayacak. Çok sevdiğimiz hamsileri pişirirken hepimizin bir çözüm yolu aradığı koku problemini tamamen ortadan kaldıracak Pişirme Kağıdında Hamsi Tava Tarifini sizlerde mutlaka denemelisiniz. Lezzetli eti, tezgahlarda bolca bulunması ve tabii ki de ekonomik olması ile de çok sevdiğimiz hamsileri evlerimizde artık daha sık pişireceğiz. Pişirme kağıdı arasında daire şekli verdiğimiz daha sonra tavaya alarak kısa sürede ocakta pişirdiğimiz hamsilerimiz ardında bulaşık dahi bırakmayacak. Yapması çok pratik olan pişirme kağıdında hamsi tavayı yaparken tavanızın boyutundan büyük daire oluşturmamaya dikkat etmelisiniz. Birde buharın rahat çıkması için pişirme kağıdı üzerine delikler açmalısınız. Bunların haricinde pratik bir şekilde yapabilir ve yanına bol limonlu ve yeşillikli salata ile afiyetle yiyebilirsiniz. Pişirme kağıdında hamsi tava nasıl yapılır öğrenmek için videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )