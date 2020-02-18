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Kokular geldi, evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.

18.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:13Kokular geldi, evinde ölü bulundu
'nın ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda yaşandı. 3. kattaki dairede tek başına yaşayan 65 yaşındaki Sedat S.'den alamayan komşuları evden gelen kokular üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında talihsiz adamının cansız bedeniyle karşılaştılar. Kriminal polis olay yerinde inceleme yaparken, savcının talimatıyla yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. - BURSA

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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