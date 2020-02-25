Kol, bacak ve başsız cesedi bulunan kadının eşi, cinayet suçlamasını kabul etmedi

MERSİN'de 2016 yılında öldürüldükten sonra kol bacak ve kafası kesilen 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ın (46) katil zanlısı dini nikahlı eşi Faysal Çatak (56) ve ona yardım ettiği iddia edilen erkek kardeşi C.Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Çatak, Çilsal'ı öldürdüğü suçlamasını kabul etmedi.

Olay, 25 Kasım 2016'da merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahlı eşi Faysal Çatak, Akdeniz İlçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden aracıyla yanlarına battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alarak Çaltana Sitesi'ne gitti. Çift 25-26-27 Kasım tarihlerinde 3 gün sitede kaldı. 27 Kasım'da Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan evlerine döndü. Faysal Çatak, yakınlarına Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi de alarak sevgilisine kaçtığını söyledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Derya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, cinayet üzerinde durmaya başladı. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra 2 Aralık 2016'da Silifke İlçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve kafası olmayan kadın cesedi için DNA testi yapıldı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin ardından sahilde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Derya Çilsal ile birlikte tatil sitesine gittiği Faysal Çatak'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Faysal Çatak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Tutuklu sanık Faysal Çatak hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tasarlayarak öldürme' suçlarından, kardeşi tutuksuz sanık C.Ç. hakkında ise 'Cinayete ve delillerin gizlenmesine yardım etme' suçlarından dava açıldı. İddianamede, şüpheli Faysal Çatak'ın, 25 Kasım 2016'da kurgulamış olduğu belirli bir plan-proje dahilinde hareket ederek maktulü tatil yapma bahanesiyle Çaltana Sitesi'ne götürdü kaydedildi.

UYUŞTURUCU MADDE VEREREK İTİRAF ETTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

25-26-27 Kasım 2016 günleri içerisinde temin ettiği uyuşturucu nitelikte hap ve maddeleri vererek Derya Çilsal'ın akli melekelerini sağlıklı kullanamadığı bir anda aldatma olaylarını sorduğunun kaydedildiği iddianamede, darp ederek birtakım itirafları almaya çalıştığı, ceset üzerindeki otopsi bulgularından da tespit edildiği üzere ağır eziyet ve darba maruz kalması ile darp neticesinde öldürüldüğü, yine otopsi bulgularında kesi bölgelerinden ekimoz tespit edilememesi dikkate alındığında cesedin uzuvlarının öldürüldükten sonra kesici, delici bir aletle ayrıldığının tespit edildiği ifade edildi.

CESEDİN PARÇALARINI DENİZE ATMIŞLAR

Zanlı Faysal Çatak'ın Derya Çilsal'ı öldürdükten sonra kardeşi olan C.Ç.'den cesetten kurtulmak amacıyla yardım istediği ve bu nedenle Mersin'e geldiği, sonrasında birlikte suç delillerini ortadan kaldırmak için cesedi parçalara ayırdıkları ve Erdemli ilçesine bağlı Sahil-Arpaç- Çeşmeli civarına giderek cesedin parçalarını denize attıkları, cesetten kurtulduktan sonra kayıp ihbarı verdikleri iddianamede yer aldı.

YAKINLARI DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuklu sanık Faysal Çatak ve kardeşi C.Ç.'nin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Faysal Çatak, duruşmada hakkındaki iddiaları reddedip, tahliyesini istedi. Tutuksuz yargılanan kardeşi C.Ç. de iddiaları kabul etmedi. Tarafları dinleyen iddia makamı, sanık Faysal Çatak'ın tutukluluk halinin devamını, tutuksuz yargılanan C.Ç.'nin de tutuklu yargılanmasını istedi. Duruşmaya ara veren mahkeme başkanı sanık Faysal Çatak'ın tutukluluk halinin devamına, kardeşi C.Ç.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.