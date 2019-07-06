06.07.2019 16:35
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Kola yüklü tır kanala devrildi

Kola yüklü tır kanala devrildiÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kola yüklü tır kanala devrildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Çanakkale- İzmir kara yolunda, Troia ören yeri kavşağını geçtikten hemen sonra meydana geldi. Kola yüklü 06 FG 4331 plakalı tır sürücüsü, bir anda rahatsızlanınca aracın kontrolünü kaybetti. Ezine istikametine seyir halindeyken devrilen tır sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar yetişti. Tırın devrilmesi sonucu başına darbe alan sürücü güvenli bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kola yüklü tır kanala devrildi
Kaynak: İHA
Çanakkale, İzmir, 3. Sayfa

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