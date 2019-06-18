18.06.2019 10:53
Haberler»Spor » Haber

Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Roma'nın yıldız oyuncusu Kolarov'dan taraftarı sevindirecek haber geldi.

33 yaşındaki Sırp futbolcunun Romalı yöneticilere, "Fenerbahçe ile anlaştım, lütfen kolaylık sağlayın" dediği iddia edildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kesin anlaşma sağladığı Sırp sağ bek Alexander Kolarov'un Roma ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyordu.

Romalı yöneticilerle bir görüşme yapan Kolarov'un "Lütfen zorluk çıkarmayın. Fenerbahçe ile anlaştım. Ailemi de ikna ettim" dediği bildirildi.

Kolarov, bu sezon Roma formasıyla 43 maça çıkarken 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım

Atletico MadridAtletico Madrid'den Eljif Elmas için bonservis bedeli ve Kalinic teklifi!

Fenerbahçe kongresine damga vuran sözler: Bizi TerimFenerbahçe kongresine damga vuran sözler: Bizi Terim'den kurtarın

Gökhan Töre ve Esra BilgiçGökhan Töre ve Esra Bilgiç'in boşanma nedeni ortaya çıktı

Emre Mor, IbizaEmre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi

Roma, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
ORDULU EBULHAYRLI:BİZİM SAĞ BEKE İHTİYACIMIZ MI VAR GERÇEKTEN VİZYONSUZSUN KOÇ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:15 Olimpik Tırmanış Bolkar Dağları'nda başladı
11:08 Altınordu'da Sinan tamam
10:57 (Özel) Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: 2020 Tokyo'da milletimizin yüzünü güldüreceğiz
10:54 Ermenek'te 'Eğlenceli Çocuk Atletizmi' heyecanı
10:52 Kolarov açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştım
10:49 Bursaspor'da elektrik krizi çözüldü
10:48 Gazişehir Gaziantep'te Sneijder iddiaları