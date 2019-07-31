Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünürken Paulo Fonseca'nın kadro yapılanması hakkında İtalyan basınına verdiği bilgiler sarı lacivertli yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

Akşam'da yer alan habere göre; 30 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki sol kanat Spinazzola'yı ilk 11'de oynatmayı planlayan Fonseca'nın Kolarov'u alternatif oyuncu olarak kullanmayı düşündüğü ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adamın Davide Santon'u ise üçüncü plana attığı öğrenildi.

KOLAROV KALMAYA İKNA OLDU

33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergileyen ve Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kolarov'u kesinlikle bırakmayı düşünmeyen İtalyanların kapılarını sadece Fenerbahçe'ye değil, Inter'e de kapattığı ifade edilirken, Sırp yıldızın yaşanan son gelişmelerin ardından Serie A'da kalmaya ikna olduğu belirtildi.