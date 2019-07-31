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Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe bir şok da transferde yaşıyor. Ali Koç'un bizzat devreye girdiği hatta menajerini İstanbul'da ağırladığı Kolarov'un sarı lacivertli ekibe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

31.07.2019 12:02
Bayern Münih yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Yaklaşık 3 hafta önce Juventus'tan alınan Leonardo Spinazzola transferiyle umutlanan Fenerbahçe, Kolarov'un bırakılacağını düşünürken Paulo Fonseca'nın kadro yapılanması hakkında İtalyan basınına verdiği bilgiler sarı lacivertli yönetimi hayal kırıklığına uğrattı.

Akşam'da yer alan habere göre; 30 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki sol kanat Spinazzola'yı ilk 11'de oynatmayı planlayan Fonseca'nın Kolarov'u alternatif oyuncu olarak kullanmayı düşündüğü ortaya çıkarken, tecrübeli teknik adamın Davide Santon'u ise üçüncü plana attığı öğrenildi.

KOLAROV KALMAYA İKNA OLDU

33 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergileyen ve Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kolarov'u kesinlikle bırakmayı düşünmeyen İtalyanların kapılarını sadece Fenerbahçe'ye değil, Inter'e de kapattığı ifade edilirken, Sırp yıldızın yaşanan son gelişmelerin ardından Serie A'da kalmaya ikna olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, Juventus, Spor

YORUMLAR (24)
GERCEKCİ: Aksamki skordan sonra vazgecmis tabi haklida.
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SKİRTEL DİYEN SALAKTIR: Hâlâ skirtel hâlâ kjaer diyenler siz herşeye mustehaksiniz. 33 yaşında kolarovu transfer etmeye çalışanlar siz 10 0 sifirlara mustehaksiniz
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PAŞA: dirarı yuhlarsan hiç bir yabancı oyuncu fenerbahçeye gelmeyi kabul etmez. adam bile bile yuhlanmaya neden gelsin. bizim taraftarımızda malesef beyin yok.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Verilmiş sadakan varmış:)))
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S.ŞAHİN: Akıllı topçu imiş, bu takımda paspaslıyor için on kuruş alacağına, işini adam gibi yapacağı yerde beş kuruşa razı olmalı, yazık Türk futbolunun büyüğü Avrupa’nın dev kulüplerine antrenman paspası oluyor, , hocası halen bu rezilliği görmezden gelerek vaatlerde bulunuyor, yazık bu takıma bu rezalete göz yumana
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SPECIALIST: Sezonun başlamasına az bir süre kala hala transfer eksikleri olan bir takımı Audi Cup gibi bir organizasyona katılıp madara eden Ali Koç''a mı, Bayern gibi bir takıma 6 ofansif futbolcuyla çıkma cahilliğini gösteren Ersun Yanal''a mı, geçen seneki berbat sezondan sonra bile hala hiçbirşeyi umursamayan futbolculara mı yoksa bu takımı kayıtsız şartsız, karşılıksız, canı gibi seven kendime mi kızayım??
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BJK: FB DENDE BJK DENDE Bİ CACIK OLMAZ BU SENE GÖR BAK
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4 1
AD: feneri bırak rahatlaboşa da yazı yazma angut :)
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2 8
ŞAPKACI: SALAKMI ADAM, 6 YİYEN BİR MAHALLE TAKIMINA GELSİN HATTA ŞİKEDENDE HABERİ VAR TÜM DÜNYANIN.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: "BETER OL"desesine bu senede eğlence değişmeyecek bu arada plaka yazan bayerne teşekkürler:)))
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