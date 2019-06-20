Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Habertürk'ün geçtiği habere göre; Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki Sırp futbolcu ile bugüne kadar yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi.

ROMA BAŞKANI BEDAVA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Kolarov, Roma'dan bonservisini alıp takımdan ayrılmak isterken İtalyan devinin böyle bir ihtimale sıcak bakmadığı ve kulübün sahibi olan James Pallotta'nın Kolarov'u kesinlikle bedavaya bırakmayacağını söylediği öğrenildi.

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

10 Kasım 1985'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Kolarov, başkent ekiplerinden Cukaricki'de profesyonel futbol kariyerine başladı.

Buradan, bir başka Belgrad ekibi olan OFK Beograd'a transfer olan Kolarov, burada gösterdiği iyi performansla Avrupa'ya açıldı ve 2007'de 800 bin euro'luk bonservis ücretiyle Lazio'nun yolunu tuttu.

22 yaşında gittiği Lazio'da dikkatleri üzerine çeken Kolarov, İtalyan devinde üç sezon geçirdi ve Ada macerasına çıkmak üzere 2010'da 16 milyon euro'luk bedelle Manchester City'ye transfer oldu.

7 yıldır Manchester City'de top koşturan Kolarov, her zaman vazgeçilmez olmasa da istikrarlı performansıyla daima kadroda yer buldu. Daha sonra Roma'da top koşturmaya başladı.