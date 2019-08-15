Kolarov için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi!

Fenerbahçe'de taraftarların dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov transferi için Başkan Ali Koç, kolları sıvadı. Yönetim, Sırp yıldızın transferi için menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan'a yetki vermişti. Bu iki isim, sarı-lacivertli yönetime tecrübeli futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitireceklerini iletmişti. Ancak Roma'nın bonservis bedeli talep etmesiyle transfer görüşmelerindestrateji değişti. Hazırlık maçlarında Roma formasıyla süre alan ve iyi bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasası yükseldi.

ROMA 5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

İlktemaslarda İtalyan kulüp 5 milyon Euro talep etti. Fener, bu rakamı 3-4 milyon Euro arasında bir ücrete düşürmek istiyor. Kolarov'da kararlı olan Başkan Ali Koç, kendisi dışında kimseyi bu transfere karıştırmayacak. Önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapması beklenen Koç, imzayı attırıp taraftarın hayalini gerçekleştirecek.

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