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Kolarov için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi!

Roma'nın 5 milyon euro istemesi sonrası yılan hikayesine dönen Alexandar Kolarov transferini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çözecek.

15.08.2019 10:57
Kolarov için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi!

Fenerbahçe'de taraftarların dört gözle beklediği Aleksandar Kolarov transferi için Başkan Ali Koç, kolları sıvadı. Yönetim, Sırp yıldızın transferi için menajer Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan'a yetki vermişti. Bu iki isim, sarı-lacivertli yönetime tecrübeli futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitireceklerini iletmişti. Ancak Roma'nın bonservis bedeli talep etmesiyle transfer görüşmelerindestrateji değişti. Hazırlık maçlarında Roma formasıyla süre alan ve iyi bir performans sergileyen Sırp yıldızın piyasası yükseldi.

ROMA 5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

İlktemaslarda İtalyan kulüp 5 milyon Euro talep etti. Fener, bu rakamı 3-4 milyon Euro arasında bir ücrete düşürmek istiyor. Kolarov'da kararlı olan Başkan Ali Koç, kendisi dışında kimseyi bu transfere karıştırmayacak. Önümüzdeki hafta İtalya'ya çıkarma yapması beklenen Koç, imzayı attırıp taraftarın hayalini gerçekleştirecek.

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Spor

YORUMLAR (19)
ASİL FB Lİ: ali koçu kim çözecek acaba adam fantazi için feneri batırdı kimsenin haberi yok
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ÜNAL: Ne kolarovmuş ya
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ÇEVİK: Hemen gitsin niye haftayı bekliyoruz
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FTH: valla istediğin kadar transfer yap senin teknik drektörün hala Alper den medet umuyorsa bu iş olmaz o lanet heriften derhal kurtulmak lazım o geldiğinden beri takımın yüzü gülmüyor üstelik daha hiç bir katkısınıda göremedik.
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KERİM: hadi bakalım ali koç bey bi win win yapsın yada wınnnn yapalım hadi pamuk eller cebe beni holdinglerim için başkan seçmediniz dimi fenerliler ve bahçeliler
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PAŞA: bir taraftar olarak artık hiç bir şeyi çözemeyeceğine kanaat getirdim.
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DARTANYA: Haklısın bende böyle düşümüyorum
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HARUN KALECİ DEĞİLDİR: En acil transferin yapılması gereken mevki kalecidir. Altay iyi ama yetmez Harun ise tam bir felaket geçen yıl ligde ve hazırlık maçlarında kaleye çekilen şutlardan Harun''un bir tane kurtardığını gören var mı? Harun asla kaleye geçmemeli ve Altay''ın alternatifi olmalı
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SERACETTİN ŞERDENGEÇENBE: ali koç bey holdinglerinize geri dönün bırakın bu işler size göre değil.
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GFB1907: bundan bişey olmaz dediğimizde bizi eleştiren ve koçun tezgahına düşüp takıma küsen taraftarlarımız umarım hatalarını anlamışlardır
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