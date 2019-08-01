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Kolarov olmadı! İşte Fenerbahçe'nin sol bekteki yeni hedefi

Kolarov ile anlaşamayan Fenerbahçe, aradığı sol beki Türkiye'de buldu. Sarı lacivertli takım, Bursaspor forması giyen Umut Meraş için harekete geçti.

01.08.2019 17:13
Kolarov olmadı! İşte Fenerbahçe'nin sol bekteki yeni hedefi

Hasan Ali'nin sakatlığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen Umur Meraş'ı gündemine aldı. Roma'nın Kolarov'u bırakmaması sonrası B planını devreye sokan Sportif Direktör Damien Comolli, Umut için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile görüşecek.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Milli oyuncu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak siyah-beyazlı takım daha sonra transferden vazgeçmişti. Bu zirveden sonra Umut'un yeni takımının Fenerbahçe olacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe, Hasan Ali, Bursaspor, Roma, Spor

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