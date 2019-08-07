Yusuf Yazıcı: Lille'in en önemli transferlerinden biriyim

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Yusuf, yeni takımının gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

"TRABZONSPOR'DAN AYRILMAK KOLAY DEĞİLDİ"

22 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmanın kendisini duygusallaştırdığını belirterek, "Trabzonspor'dan ayrılmak kolay değildi. Çünkü Trabzonspor benim evimdi. Benim ailemdi, yuvamdı. Trabzonspor altyapısında futbola başladım ve orada A takıma yükseldim. Hayallerimin peşinden koşmak istediğim için buradayım. İnsan ister istemez duygusallaşıyor. Çünkü Trabzonspor taraftarı beni çok seviyor, ben de onları çok seviyorum. Beni ben yapan Trabzonspor Kulübü ve taraftarıdır. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"HÜCUM ANLAMINDA HER TARAFTA OYNAYABİLİYORUM"

Çok mutlu olduğunu ve Lille'de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirten Yusuf, "Buraya gelmemde Zeki'nin (Çelik) payı çok yüksek. Buraya transfer olma durumum ortaya çıktığında Zeki ile çok fazla konuştuk. Buraya gelmemde en büyük nedenlerden biri de Lille'in genç oyunculara verdiği önem, destek. Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak, arkadaşlarıma gol attırmak istiyorum. Orta saha, kanatlar ve forvetin arkasında oynayabiliyorum. Hücum anlamında her tarafta oynayabiliyorum." diye konuştu.

"BASKI OLUŞTURUYOR"

Lille'in 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf, üzerinde baskı olup olmadığı sorusuna ise "Lille'in en önemli transferlerinden biriyim. Bu, tabii ki baskı oluşturuyor ama kolay olsa burada olmazdım zaten." yanıtını verdi.