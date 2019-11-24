Haberler » Yerel » Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler - Haber

Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler

Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler Samsun raylı sistemi için Bakan Turhan gelecek Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "Raylı sitem Atakum'u ikiye bölüyor" "Tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceğiz"SAMSUN -...

24.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:33
Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler
raylı sistemi için Bakan Turhan gelecek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:
"Raylı sitem 'u ikiye bölüyor"
"Tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceğiz"
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, raylı sistemin özellikle Atakum ilçesini ikiye böldüğünü belirterek, tünel ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözeceklerini açıkladı.
Toplu taşımaya büyük bir kolaylık getiren raylı sistemin özellikle Atakum'u ikiye böldüğüne dikkat çeken Başkanı Mustafa Demir, ilerleyen günlerde Samsun'da gelecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte alanda çalışmalar yaparak, çözüm yolları arayacaklarını belirtti.

"Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluştu"
Demir, "Raylı sistem konusunda seçilen yöntem şehri ikiye böldü. Özellikle Atakum, bizim yeni gelişen kent dokumuz. Orada ciddi trafik problemlerine yol açtı. Toplu taşımaya katkı sağladı ama başka alanlarda çok daha büyük problemler oluşturdu. Bu sistemin yer altına bir tünelle alınabileceğini görmüştük. Hesaplamalarını yaptırmıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Samsun'a gelecek. Orada bakanımızla birlikte teknik bir çalışma yapacağız. Tünel daha iyi bir sistem mi olur ya da bu sistemden başka bir sisteme geçişi daha doğru mu olur ona bakacağız. Trafik sıkışıklığını, kavşaklardaki yığılmaları giderecek çözümler üretebilir miyiz bunu araştıracağız" dedi.

Raylı sistem uzayacak
Raylı sistemin doğu-batı yönünde uzayacağını açıklayan Demir, "Raylı sitem hattını batıda Taflan'a, doğuda da havalimanına kadar uzatacağımızı ifade etmiştik. O çalışmayı da bakanımızla yapıp, uzatma kısmı konusunda bakanlığımızla sözlü mutabakata vardık. Çalışmalar neticesinde kesin kararı o zaman vereceğiz. Muhtemelen de bunu bakanlığımıza yaptıracağız" diye konuştu.
Kolaylıklarla birlikte zorluğu da beraberinde getiren 'Raylı Sistem'de önemli gelişmeler

Mustafa Demir, Atakum, Samsun, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
16:57 Şahinbey'in Anısı Şahinbey'de yaşayacak
16:54 - Yakutiye Belediyesinden 5 mahalleye "Millet Konağı"
16:19 Samsun'da Öğretmenler Günü coşkusu
16:12 Diyarbakır 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
16:09 Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 17:08:04