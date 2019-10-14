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Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, 4 Ekim tarihinden bu yana Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ankara yürüyüşlerinin durdurulduğu noktada kendileriyle birlikte yaklaşık 2 bin 400 arkadaşının hakları için mücadele eden Soma maden işçilerini ziyaret etti.

14.10.2019 14:37Kolçak, Somalı madencileri ziyaret etti
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, 4 Ekim tarihinden bu yana Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ankara yürüyüşlerinin durdurulduğu noktada kendileriyle birlikte yaklaşık 2 bin 400 arkadaşının hakları için mücadele eden Soma maden işçilerini ziyaret etti.

Kolçak, "Ziyaretimizde GMİS Yönetim Kurulu, teşkilatı ve tüm Zonguldak madencilerinin selamlarını ilettik. Eylemin süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğumuzda yapılan haklı mücadelelerinin Ankara'da ilgili makamlarca dikkate alındığını ve 15 Ekim akşamına kadar müjdeli bir haber beklediklerini söylediler. Bu yüzden de eylemlerini yerlerini hiç terk etmeden kontrollü bir şekilde sürdürdüklerine şahitlik ettik. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, yıllarca yerin altında alın teri dökerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaya çalışırken işsiz kalan bu insanlar sadece hakları olan kıdem tazminatlarını istiyorlar" dedi. - ZONGULDAK

Manisa, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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