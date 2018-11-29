Koldere'nin İçme Suyu Deposunda Betonarme İmalatlar Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Koldere Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede inşa edilmeye başlanan 400 tonluk içme suyu deposunda betonarme imalatlar tamamlandı. Mahalleye ayrıca, 100 tonluk bir içme suyu deposu daha inşa edilecek. Yapılan çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DA SON SÜRAT

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde büyük altyapı dönüşümüne de imza atıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesindemahallede, 30 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. 27 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işinde ise sona yaklaşan MASKİ, Koldere sakinlerini uzun yıllardır bekledikleri hizmetler ile tanıştırmış oldu.