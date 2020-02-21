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Köle aldığı Yezidi kız çocuğunu susuz bırakarak ölüme terk eden Iraklı, Almanya'da yargı karşısında

Irak'ta köle aldıkları beş yaşındaki Yezidi bir kızı susuz bırakarak ölümüne neden olduğu öne sürülen bir kişi ve eşi hakkında Almanya'da 'cinayet ve terör' suçlarından iddianame hazırlandı.

21.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:52Köle aldığı Yezidi kız çocuğunu susuz bırakarak ölüme terk eden Iraklı, Almanya'da yargı karşısında
'ta köle aldıkları beş yaşındaki Yezidi bir kızı susuz bırakarak ölümüne neden olduğu öne sürülen bir kişi ve eşi hakkında 'da "cinayet ve terör" suçlarından iddianame hazırlandı.

Irak'ta 2013 yılında IŞİD'e katıldığı öne sürülen Iraklı Taha A.-J. ve sonradan Müslüman olan eşi Jennifer W., 2015 yılında, beş yaşındaki Yezidi bir kız çocuğu ve annesini köle olarak satın aldı. İddialara göre çiftin ceza olarak evlerinin önüne zincirle bağladığı beş yaşındaki kız çocuğu sıcak altında susuzluktan hayatını kaybetti.
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Almanya, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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