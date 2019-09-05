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Kolej Havası

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

05.09.2019 10:05
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.
"Kolej Havası"
Sertan Ünver'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film "Kolej Havası", 1989-1992 yılları arasında fırtına gibi esen, Metin-Ali-Feyyaz gibi sloganlarla hatırlanan usta futbolculara sahip dönemin Beşiktaş takımını odağına alıyor.
Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan takmı merkezine alan film; izleyicileri, sporda centilmenliğin, takımdaşlığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak Türkiye futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.
Kolej Havası

Beşiktaş, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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