"Artweeks @Akaretler" kapsamında gerçekleştirilen Art Talks söyleşilerinin konukları arasında Can Has da yer alıyordu. Sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, klasikten günümüze Can Has'ın koleksiyonerlik serüveni konuşuldu.