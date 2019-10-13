Koleksiyonerler Talas'ta buluştu

Talas ilçesinde düzenlenen "Antika Günleri"nde kentteki koleksiyonerler biriktirdikleri antika eşyaları ve koleksiyonları sergiledi.

Talas Belediyesince tarihi Harman Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte koleksiyon ve antika eşya meraklıları bir araya geldi.

Stant açan koleksiyonerler hem biriktirdikleri koleksiyonları sergiledi hem de satış yaptı.

Para, antika eşya, tespih, pul gibi pek çok alandaki koleksiyonlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçmişe özlem duyan herkesi her ay düzenlenecek antika günlerine beklediklerini söyledi.

Harman Mahallesi'nin de antika değerinde bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Antikacılar bir yerde toplanır ama antika olan bir yerde toplanmak da Talas'a mahsus bir durum. Şehrimizde alt ve üst yapıda çok güzel hizmetler yapıldı. Şimdi sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere geldi. Geçmişimizle geleceğimiz arasında köprüyü kurmakta en önemli görevi yapacak olan şüphesiz antika günlerimiz. Evimde saat koleksiyonum var. Onlara bakarken dedem gözümün önüne gelir. İşte bu farkındalıktır. Bu, bir şeyleri hatırlatmaktır. Buradaki ürünler de tarihimizi, geçmişimizi hatırlatacaktır."

Tarihçi yazar Mehmet Çayırdağ da Talas Belediyesinin çok önemli bir etkinliğe imza attığını belirterek, ilçenin geçmişine dair bilgiler paylaştı.

Tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu ise Talas'ın tarihi dokusuna yakışır bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü koleksiyoner Faruk Yaman da koleksiyon meraklısı olarak zaman zaman Ankara'ya gittiklerini, Kayseri'de de böyle bir buluşmanın gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Stant açan emekli polis memuru koleksiyoncu Hüsnü Mol ise özellikle para koleksiyonuna ilgi duyduğunu ancak eski olan her şeye merak duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA