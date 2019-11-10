Kollarında serumlarla saygı duruşunda bulundular

DENİZLİ'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde anıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde, aralarında çocukların da olduğu hastalar, kollarında takılı serumlarla saygı duruşunda bulundu.

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Garnizon Komutanı Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, anıta çelenk koydu. Ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çaldı. Sürücüler, araçlarından indi, yolda yürüyenler ile birlikte Ata'ya saygı duruşuna geçti. Daha sonra ise İstiklal Marşı okundu. Törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın yanı sıra idari ve askeri erkan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.Öte yandan şehirdeki hastanelerde de saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, aralarında çocukların da bulunduğu bazı hastalar, sirenler çaldığında saygı duruşuna geçti. Bazı hastaların kollarına serum takılı olmasına rağmen Atatürk için saygı duruşunda bulunduğu görüldü.