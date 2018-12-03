Kollarının Olmaması Resim Yapmasına Engel Olamadı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Doğuştan kolları olmayan Akhisarlı Rabia Asrak, ayaklarıyla yaptığı resimlerden oluşan kişisel sergisini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Akhisar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açtı. Asrak, sergi sırasında katılımcılara ayaklarıyla resim yaparak canlı performans sergiledi.Bedensel engelli Rabia Asrak, ayaklarını kullanarak yaptığı resimleri, Akhisar Belediyesinin destekleriyle Sanat Galerisi'nde açtı. Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki genç ressam 'Benim Renkli Düşlerim' ismini verdiği kişisel sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışını Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Belediye Başkanı Salih Hızlı ile birlikte gerçekleştirdikleri sergide 23 eser sergileniyor. Genç ressamın sergisi hafta sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.8 yıldır resim yapıyorResim ile hayata bağlandığını kaydeden Rabia Asrak, "Küçükken arkadaşlarım oyuncaklarını elleri ile oynarken ben ayaklarımla oynuyordum. Küçüklükten bu yana resme gizli bir ilgim vardı ve duvarları boyuyordum. 8 yıl önce de sanat hayatım bir kuş resmi çizmem ile başladı. O gün bugündür durmadan resim yapıyorum. Çeşitli eğitimler alarak da kendimi geliştirme şansı buldum. Resim benim için çok şey ifade ediyor, hayata bağlanma sebebim diyebilirim. Hiç bir zaman da resim yapmayı bırakmayacağım. Salih Hızlı başkanımız da her zaman ilgisini esirgemedi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.Sergi ziyareti ardından ressam Rabia Asrak, canlı performans gerçekleştirerek yaptığı tabloyu Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı takdim etti. - MANİSA