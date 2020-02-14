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Köln Başkonsolosu Erciyes bomba ihbarı yapılan Yunus Emre Camisi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'nın Aachen kentinde dün asılsız bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıp arama yapılan camiyi ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.

14.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:38Köln Başkonsolosu Erciyes bomba ihbarı yapılan Yunus Emre Camisi'ni ziyaret etti
Türkiye'nin Başkonsolosu Ceyhun , 'nın Aachen kentinde dün asılsız bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıp arama yapılan camiyi ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Yunus Emre Camisi'ni ziyaret edip cami yönetimi ve cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkonsolos Erciyes, son günlerde tekrar artan bomba ihbarlarının toplumun huzurunu bozmayı amaçladığını söyledi.
Son dönemlerde artan cami saldırılarını ve huzuru bozmaya yönelik yapılan asılsız bomba ihbarlarını kınayan Erciyes, güvenlik birimleri tarafından sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını beklediklerini ifade etti.
Türk toplumunun Almanya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erciyes, bu tarz saldırılara karşı toplumun her kesiminin tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.
Başkonsolos Erciyes ayrıca, bomba ihbarının bildirilmesi sonrasında polisin hızlı ve profesyonel bir şekilde olaya müdahale etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette Köln Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Muharrem Kuzey ile DİTİB yetkilileri de hazır bulundu.
Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde son üç günde 5 camiye asılsız bomba ihbarı yapılmış, inşaat halindeki bir caminin de camları kırılarak hasar verilmişti.

Erciyes, Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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