Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu

- Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu Almanya'nın Köln kentinde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde ilk kez ezan dışarıda hoparlörlerden okundu.

08.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:59
- Köln 'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu
KÖLN - Almanya 'nın Köln kentinde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde ilk kez ezan dışarıda hoparlörlerden okundu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı ve açılışını 29 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde akşam ezanı, Merkez Camii din görevlisi Naci Şengün tarafından hoparlörlerden okundu. Ezanın okunmasının ardından açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, korona virüsü salgının dünyanın her bölgesinde değişiklikler meydana getirdiğini ifade etti. Türkmen, "Toplumun farklı kesimlerinde olumlu duyarlılık meydana getirdi. Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde canlı bir şekilde açıktan ezan okunuyor. Yıllardır Müslümanların hasretini duyduğu kendi kimliğini burada kabul ettirme anlamında Müslümanlar Almanya'nın parçasıdır tartışmaları içerisinde yerini buldu" dedi.
"Bugün özel zamanlardan birini yaşamış olduk" diyen Türkmen, "Zaman zaman sosyal medya üzerinden vatandaşlarımız ezan okunan yerlere gelip özensiz ve dikkatsiz bir dil kullanma ihtimali olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda içinde bulunduğumuz toplumun hassasiyetlerine dikkat etmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu. Türkmen, "Bu manada içinde bulunduğumuz Hristiyan toplum, bugünlerde kendileri de çok özel günlerini yaşıyor. Paskalya tatili dediğimiz tatilin arifesindeyiz. Perşembe gününden pazar gününe kadar matem günlerini yaşayacaklar" dedi. Türkmen, "Matem günlerine empati göstererek DİTİB olarak bu matem günleri dediğimiz insanların kendi matemini yaşamayı arzu ettiği bu günlerde bize Almanya'da gösterilmiş olan bu duyarlılığa karşılık vermek, cuma ve cumartesi günleri açıktan okumak iznimiz olmasına rağmen Hristiyanların matem günlerine bir empati olarak açıktan ezan okumayacağız. Ondan sonra sürecimiz devam edecek" şeklinde konuştu.
Türkmen Ramazan ayının geldiğini ve camilerin kapalı olduğunu dile getirerek, "Dinin ve ezanın bu süreçte Müslümanlara büyük bir psikolojik destek olacağını, camisine giremeyen, camisi boş kalan, kendisi hüzünlü olan Müslüman kardeşlerimizin gönüllerinde manevi dünyalarında psikolojik destek olacağına inanıyorum" dedi. Türkmen, "Tabi ki arzum ve isteğim sıkıntılı ve salgın günleri geçtikten sonra da bu güzel toplumsal hoşgörü başlangıcının birlikte yaşama kültürünün bundan sonraki süreçte de devam etmesidir. Bu vesileyle bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı duyarlılığı beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Aynı anda bin 200'den fazla kişinin ibadet edebildiği Köln Merkez Camii, Avrupa'nın en büyük camileri arasında yer alıyor. Almanya'nın birçok bölgesinde korona virüsü salgını nedeniyle yerel makamların verdiği izinlerle hoparlörlerden ezanlar okunuyor. Bugüne kadar birçok camide ezan dışarıda canlı olarak okundu.
29 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılımıyla açılış töreni düzenlenmiş, açılışta yetkililerin yanı sıra kalabalık cemaat de yer almıştı. - Köln’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Köln, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››- Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız

Son Dakika Güncel Haberleri

00:40: Kırıkkale'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 00:40: Antalya Valisi Karaloğlu"ndan Kovid-19 salgınına ilişkin "İşin ciddiyetini anlamayanlar var" tepkisi - Haber 00:36: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:33: Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada - Haber 00:32: ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum - Magazin 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber