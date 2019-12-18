Haberler » Güncel » Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Haber

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

18.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:46Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
'nın kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.
Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Porz semtinde bulunan bombanın imha çalışmaları nedeniyle aralarında bir hastane ve huzurevinin de bulunduğu bazı binalar boşaltılarak 3 bin 300 kişi bölgeden tahliye edildi.
Yerel saatle sabah 08.00'den itibaren 500 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, tahliye edilenler için Stresemann Caddesi'ndeki bir okulda irtibat noktası oluşturuldu. 13 Aralık Cuma günü bulunan İngiliz yapımı 250 kilogram ağırlığındaki bombanın imha çalışmaları sırasında bölgedeki yollar araç trafiğine kapatıldı, tren ve tramvay seferleri durduruldu, hava sahası uçuşlara kapatıldı.
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim merkezlerinde, patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Söz konusu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Malatya Valiliğinden nüfus müdürlüklerindeki yoğunlukla ilgili açıklama - Haber
16:38 Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı - Haber
16:38 WEFA, Ağrı'daki 957 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi - Haber
16:38 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Haber
16:37 Uluslararası Göçmenler Günü - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:38:11