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Köln'de "Kazakistan Sanatında Kadınlar" sergisi açıldı

Almanya'nın Köln kentinde Kazak sanatçı Batima Zaurberkova'nın dokuma resimlerinden oluşan "Kazakistan Sanatında Kadınlar" temalı sergi açıldı.

25.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:50Köln'de
'nın kentinde Kazak sanatçı Batima Zaurberkova'nın dokuma resimlerinden oluşan " Sanatında Kadınlar" temalı sergi açıldı.
Köln Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Almanya'nın Eifel and More şirketi ile Kazakistan Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğunun desteğiyle açılan sergide sanatçının seçilmiş 35 eseri sergileniyor.
Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut açılış konuşmasında, Almanya'da sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının da temsilcisi olduklarını söyledi.
Bulut, "Dünyanın dört bir yanında Türk kültürünü tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin sanatçılarına da kapılarını sonuna kadar açıyor." dedi.
Türk ve Kazak yetkililerin yaptığı konuşmalarda da Türk ve Kazak halkının kadim kardeşliğinin Avrupa'da anlatılmasının önemi vurgulandı.
Etkinlikte Kazak müzisyen Tursynchan Karakozheva da Kazak kemençesi olarak bilinen kopuz ile Kazak halk şarkılarından örneklerin yer aldığı mini bir konser verdi.
Sergi, 12 şubata kadar hafta içi saat 10.00 - 18.00 saatleri arası ziyaretçilerine açık olacak.

Kazakistan, Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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