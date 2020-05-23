Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındıİskender Güngör, KÖLN (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.

23.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:05
Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
İskender Güngör, KÖLN (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi bahçesi Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Porz Belediyesi'nden alınan izinle kılınan namaza çok sayıda vatandaş katıldı.
UID Genel Başkanı Bülent Bilgi 'Genel Merkez binamızın bahçesini Diyanet İşleri Türk İslam Birliği için (DİTİB) Köln, Porz cami derneğimize Cuma ve bayram namazı için tahsis ettik. Cuma namazlarımızı sosyal mesafeye riayet ederek eda ettik' dedi. Köln’de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Köln, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Haberler››Güncel››Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: Turkey: High-speed train services set to resume after virus pause - Haber 15:01: Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 31 bini geçti - Haber 14:59: TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı - Haber 14:57: Libya Ordusu, başkentin güneyindeki Yermük Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı - Haber 14:57: Türk Kızılay ev ev dolaştığı çocukları bayramlıklarla sevindirdi - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber