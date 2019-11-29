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Köln'de "küresel iklim grevi" gösterisi

Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 20 bin genç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "küresel iklim grevi" kapsamında gösteri düzenledi.

29.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:16Köln'de
'nın kentinde yaklaşık 20 bin genç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "küresel iklim grevi" kapsamında gösteri düzenledi.
Şehir merkezindeki Friesenplatz'da, "Gelecek için cuma" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Geleceğimizi çalıyorsunuz", "Dünyayı kurtarın", "İklim hareketine destek verin" ve "Greve gel" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, Friesenplatz ve Rudolfplatz'daki ana caddeler trafiğe kapatıldı.
Buradan yürüyüşe geçen göstericilerin, şehir merkezindeki güzergahtan kilometrelerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde yine aynı noktada gösteriyi bitirmesi planlanıyor.
Almanya genelinde "küresel iklim grevi" kapsamında bugün pek çok ülkede olduğu gibi kayıtlı 516 gösteri yapıldığı kaydedildi.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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