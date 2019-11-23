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Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

Almanya'nın Köln şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

23.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:49Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

'nın şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

Köln'ün Zollstock semtindeki Karlheinz-Steimel-Weg caddesinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında bulunan bomba sebebiyle 500 metrelik bir alan Cumartesi sabahı güvenlik şeridiyle çevrelendi. Bölge sakinleri ve yaşlılar yurdu dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişi belediye taraından bir okula yerleştirildi. Zollstock yakınında bulunan demiryolu istasyonunda park halinde içinde tehlikeli sıvı madde bulunan vagonlar güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Almanya'da 2'nci  Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış binlerce bomba, uzun yıllardır inşaat ve yol yapım çalışmalarında ortaya çıkarılıyor ve uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

125 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bombanın gün içinde etkisiz hale getirilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bomba bulunan çevrede polis kordonu ve polis araçları



Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: DHA

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