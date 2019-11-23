Haberler » Dünya » Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu - Haber

Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

Almanya'nın Köln şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

23.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:01Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

'nın şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

Köln'ün Zollstock semtindeki Karlheinz-Steimel-Weg caddesinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında bulunan bomba sebebiyle 500 metrelik bir alan Cumartesi sabahı güvenlik şeridiyle çevrelendi. Bölge sakinleri ve yaşlılar yurdu dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişi belediye taraından bir okula yerleştirildi. Zollstock yakınında bulunan demiryolu istasyonunda park halinde içinde tehlikeli sıvı madde bulunan vagonlar güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Almanya'da 2'nci  Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış binlerce bomba, uzun yıllardır inşaat ve yol yapım çalışmalarında ortaya çıkarılıyor ve uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

125 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bombanın gün içinde etkisiz hale getirilmesi bekleniyor. Könl'ün Bucheim semtinde de Perşembe günü 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma başka bir bomba bulunarak etkisiz hale getirilmişti.



Almanya, Köln, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
18:07 Bougainville halkı 'tam bağımsızlık' için sandık başında
18:07 İran: Protestolarda parmağı olan ülkelere ezici karşılık verilecek
17:52 Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?
17:48 Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?
17:29 Rusya'da gözaltındaki şüpheli, polise silah çekti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:15:40