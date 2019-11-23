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Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulunduİskender Güngör, Köln (DHA) - Almanya'nın Köln şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

23.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:05
'de üst üste iki günde iki bomba bulundu
İskender Güngör, Köln (DHA) - 'nın Köln şehrinde inşaat çalışmaları sırasında bulunan 2'nci Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bomba nedeniyle çevredeki 6 bin 500 kişi tahliye edildi.
Köln'ün Zollstock semtindeki Karlheinz-Steimel-Weg caddesinde devam eden inşaat çalışmaları sırasında bulunan bomba sebebiyle 500 metrelik bir alan Cumartesi sabahı güvenlik şeridiyle çevrelendi. Bölge sakinleri ve yaşlılar yurdu dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişi belediye taraından bir okula yerleştirildi. Zollstock yakınında bulunan demiryolu istasyonunda park halinde içinde tehlikeli sıvı madde bulunan vagonlar güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Almanya'da 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış binlerce bomba, uzun yıllardır inşaat ve yol yapım çalışmalarında ortaya çıkarılıyor ve uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.
125 kilogram ağırlığındaki İngiliz yapımı bombanın gün içinde etkisiz hale getirilmesi bekleniyor. Könl'ün Bucheim semtinde de Perşembe günü 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma başka bir bomba bulunarak etkisiz hale getirilmişti.
Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: DHA


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