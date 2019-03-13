Köln Forması Giyen Anthony Modeste, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kendisini İstediğini Açıkladı

Yaz transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer alan Anthony Modeste, Alman basınına konuştu ve Köln'e transferi öncesinde kendisine yapılan teklifleri açıkladı. İstanbul'un 3 büyük takımından teklif aldığını belirten Modeste, "Birçok ilgi vardı. Schalke, Stuttgart beni istedi ve Türkiye'den de Beşiktaş, Fenerbahçe ile Galatasaray'dan teklif aldım." ifadelerini kullandı.

"ARTIK MENAJERİM YOK"

Köln'ün kendisini istediğini kaydeden Modeste, "Artık menajerim yok. İşleri kendim ayarlıyorum ve başka kulübe gitsem daha çok da kazanabilirdim. Ama hatalarımdan ders aldım. Köln'e transfer olmam benim için daha net bir karardı. Onlar beni gerçekten isteyen kulüptü" dedi.

5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Köln ile 2023'e kadar sözleşme imzalayan ve ayrıldığı Çin ekibi Tianjin Tianhai ile FIFA'lık olan 30 yaşındaki oyuncu, yeni takımında çıktığı 5 maçta 4 kez ağları sarstı.

(Sporx)