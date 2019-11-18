Haberler » Spor » Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu - Spor

Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.

18.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:26Köln'ün teknik direktörü Markus Gisdol oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln'de, teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi.
Köln kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör Markus Gisdol ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gisdol, Bundesliga'da 2013-2015 yıllarında Hoffenheim, 2016-2018 yıllarında da Hamburg'u çalıştırdı.
Bu sezon 11 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Köln, 7 puanla düşme hattında yer alıyor.
Köln'de, sezon başında takımın başına getirilen Achim Beierlorzer'in görevine 9 gün önce son verildi. Beierlorzer'in de bugün Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in başına getirildiği açıklandı.

Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:21 Şenol Güneş'ten, Ümit Milli Takımı'na destek
23:58 Şenol Güneş'ten Andorra'da Ümit Milli Takım idmanına ziyaret
23:54 Kütahya'da şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
23:48 Kayserisporlu Pedro Henrique: Kazanmak için savaşan bir takım olacağız
23:41 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şok görüntü hakkında açıklama
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:33:09