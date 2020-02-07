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Kolombiya'da "Arabasız Gün"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklete binen insanlardan detaylar Scooter kiralayan ve binen insanlardan detaylar Trafikten drone görüntüleri BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel...

07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bisiklete binen insanlardan detaylar
Scooter kiralayan ve binen insanlardan detaylar
Trafikten drone görüntüleri
BOGOTA - 'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi.
Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen ve her yıl Şubat ayının ilk perşembe gününde kutlanan "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.
Kolombiya'da

Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA


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