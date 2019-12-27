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Kolombiya'da asgari ücrete yüzde 6 zam yapıldı

Kolombiya'da asgari ücret yüzde 6 artışla 877 bin 802 pesoya (1580 TL) yükseldi.

27.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 05:00 Kolombiya'da asgari ücrete yüzde 6 zam yapıldı
'da asgari ücret yüzde 6 artışla 877 bin 802 pesoya (1580 TL) yükseldi.
Güney Amerika'da 49 milyonu aşan nüfusuyla, 21 Kasım'dan bu yana 4 genel grev ve sayısız gösteriye ev sahipliği yapan Kolombiya'da asgari ücret belirlendi.
Devlet Başkanı Ivan Duque, yüzde 8,1 artış isteyen sendikalar ile yüzde 4,5 teklif eden iş verenlerin anlaşma sağlayamadığı görüşmelerin ardından, asgari ücreti yüzde 6 artıran kararnameyi imzaladı.
Çalışanlara ayrıca 102 bin 853 peso (185 TL) yol yardımı yapılacak.
Grevleri örgütleyen CUT memnun değil
Ülkede geçen ay sonunda başlayan protestoların önemli kısmını ve 4 genel grevi örgütleyen sendikalardan Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yöneticileri ise zam oranına sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.
CUT Başkanı Diogenes Orjuela, Devlet Başkanı Duque'nin yüzde 6'lık zamla fakirlerle dalga geçtiğini öne sürdü.
Zammın yalnızca iş verenlere yarayacağını vurgulayan CUT Genel Sekreteri Edgar Mojica ise işçileri protestolara davet etti.

Güney Amerika, Asgari Ücret, Kolombiya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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