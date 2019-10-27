Haberler » Güncel » Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

27.10.2019 05:26Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.
Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu.
Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.
Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.
Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.
Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.

Kolombiya, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
07:20 Konya'da fabrika yangını
07:14 Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın
06:44 Trump'ın "büyük bir şey oldu" açıklaması heyecan yarattı
06:06 Irak, Suudi Arabistan'ın iki televizyon kanalını kapattı
05:26 Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
04:58 Malezya'da "kaçak hayvan avcılarını avlayın" emri
04:46 Kolombiya'da silah bırakan eski FARC mensubu öldürüldü
27.10.2019 07:34:10