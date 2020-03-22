Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar isyan başlattı - Haberler

Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar isyan başlattı

BUENOS Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.

22.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:36
Kolombiya'da bazı hapishanelerde mahkumlar isyan başlattı
BUENOS Kolombiya 'da bazı hapishanelerde mahkumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olduğu tahmin edilen isyan başlattı.
Ulusal basında çıkan habere göre, başkent Bogota, Jamundi, Combita ve Ibague şehirlerindeki çok sayıda hapishanede isyan çıkaran mahkumlar, yatakları ateşe verdi ve güvenlik güçleriyle çatıştı.
Mahkumların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ayaklandığı tahmin edilen olaylarda, şu ana kadar ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bogota'da bulunan La Modelo ve Picota hapishanelerindeki mahkumların, avluya çıkarak hapishane duvarlarına tırmandığı ve "Sokağa çıkıyoruz!" şeklinde bağırdığı görülüyor.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, hapishanelerde çıkan ayaklanmalara müdahale ettiğini duyurdu.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'daki hapisanelerde yaklaşık 123 bin mahkum bulunuyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kolombiya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Haberler
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı Haberler
Korona salgınında küresel ölümler devam ediyor! Can kaybı 13 bini aştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Avrupa ülkesinde korkutan deprem
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1’e düşürüldü Haberler
Hava yolu hizmetlerinde KDV %1'e düşürüldü
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haberler
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 21’e vaka sayısı 947’ye yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 21'e vaka sayısı 947'ye yükseldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Adana'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Haber 2 milyon kanatlı hayvan sevki yapıldı - Haber İzmit Belediyesi korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber Erzincan Baro Başkanı Aktürk: "İcra takipleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" - Haber Seydişehir'de meslek lisesinde Kovid-19'a karşı dezenfektan üretimi sürüyor - Haber Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı - Haber Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var - Haber Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu - Haber Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı - Haber Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi - Haber
Loading