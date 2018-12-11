Kolombiya'da Bir Haftada 3 Yerli Lider Birden Öldürüldü

11 Aralık 2018 Salı 17:40



11 Aralık 2018 Salı 17:40

Kolombiya'da sadece geçtiğimiz hafta sonu üç yerli lider öldürüldü. Ülkenin Cauca bölgesinde meydana gelen son cinayetlerle birlikte öldürülen yerli liderlerinin sayısı 44'e yükseldi.Kolombiya'da genel olarak yerli halkın yaşadığı Cauca bölgesinin liderleri, halklarının sistematik olarak cinayetlere kurban gittiğini iddia etti. Kolombiya Ulusal Yerli Örgütü'nün (ONIC) yaptığı açıklamada sadece geçtiğimiz hafta içerisinde insan hakları savunma faaliyetlerine katılan üç yerli liderin öldürüldüğü açıklandı.Geçtiğimiz Cuma günü öldürülen 23 yaşındaki Mauricio Capaz'ın Kuzey Cauca Yerli Cabildos Derneği'nin Yaşam ve İnsan Hakları Savunması Koordinatörü olduğu belirtildi. Aynı gün öğleden sonra yerli halkın kendisine vali olarak tayin ettiği 25 yaşındaki Edwin Dagua Dipia'nın öldürüldüğü bildirildi. Dagua'nın, Ulusal Koruma Birimi'ne tehditler aldığına yönelik başvuruda bulunduğu hatırlatıldı. 9 Aralık Pazar günü de, Köylü İşçileri Birliği üyesi 55 yaşındaki Gilberto Zuluaga'nın cinayete kurban gittiği açıklandı. Zuluaga'nın da Yurtsever Mart'ın sosyal eylemlerinin koordinatörü olduğu açıklandı.ONIC, Cauca'da Caluca, Corinto ve Toribo bölgelerinde bu yıl içinde 44 yerlinin öldürüldüğünü duyurdu. Cinayetlerin 36'sının, Ivan Duque hükümetinin göreve başladığı günden itibaren işlendiği belirtildi. - BOGOTA