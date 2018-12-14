Kolombiya'da Bisiklet Sürücüsü ve Yayalardan Gece Turu

Kolombiya
'nın başkenti Bogota'da yayalar ve bisiklet sürücüleri, "Ciclovia Nocturna" (Bisiklet Yolu Gecesi) olarak adlandırılan etkinlikte gece trafiğe kapatılan sokakların tadını çıkardı.
Ülkede bazı caddelerin hafta sonları ve resmi tatillerde araç trafiğine kapatılıp bisiklet sürücüleri ve yayaların hizmetine sunulduğu "Ciclovia" (Bisiklet Yolu) uygulaması, Bogota'daki Noel etkinlikleri kapsamında bu kez gece düzenlendi.
Ciclovia Nocturna etkinliğine binlerce bisiklet sürücüsü ve yayanın yanı sıra paten ve kaykay kullanıcıları da büyük ilgi gösterdi.
Bogota Belediyesi sağlık ekiplerinin kapatılan yollarda acil durumlar için hazır bulunduğu etkinlikte seyyar satıcılar ve bisiklet tamircileri de müşterilerini bekledi.
Özellikle kentteki önemli yollardan 7. Cadde üzerinde yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte bisiklet sürücüleri arasında bazı ufak kazalar ve çarpışmalar da yaşandı.
Ciclovia'nın tarihi
Bogota'da 1974'te bisiklet sürücülerinin belirli etkinliklerle yollara çıkmaya başlaması, belediyeyi, bisiklet sürücüleri için özel yollar tahsis etmeye yönlendirmiş, dönemin Bogota Belediye Başkanı Luis Prieto Ocampo'nun 1976'da imzaladığı kararnameyle bisiklet rotaları belirlenmişti.?
Şehrin büyük kısmını kaplayan söz konusu rotalar, Kolombiya'nın başkentine 2005'te "Aktif Şehirler, Sağlıklı Şehirler" ödülünü kazandırmıştı.
Kolombiya'da başlayan bisiklet rotası uygulaması, günümüzde ABD
, Arjantin
, Avustralya
, Belçika
, Brezilya
, Kanada
, Şili
, Meksika
, Hindistan
ve Yeni Zelanda
başta dünya genelinde birçok ülkenin çeşitli şehirlerinde de görülüyor.
Kolombiya
14 Aralık 2018 Cuma 09:19