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- Kolombiya'da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü

- Kolombiya'da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü Kolombiya'da korona virüs nedeniyle cezaevinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum yaralandı.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:08
- Kolombiya 'da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü
BOGOTA - Kolombiya'da korona virüs nedeniyle cezaevinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum yaralandı.
Kolombiya'da cezaevlerinde korona virüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan 32 mahkumun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo'da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını kaydeden Blanco, isyanda 7 görevlinin de yaralandığını, 2'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. Hiçbir mahkumun kaçmasına izin verilmediğini ifade eden Blanco, "Engellenen bir kaçış planı var. Ayrıca bu planın ya da ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olacak bir sağlık sorunu da bulunmuyor. Bugün korona virüs bulaşmış tek bir mahkum yok" dedi.
Korona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya'da son yapılan açıklamaya göre 231 korona virüs vakası bulunuyor. - Kolombiya’da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü

Kaynak: İHA

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- Kolombiya'da cezaevinde korona virüs isyanı: 23 mahkum öldü
Etiketler : Kolombiya, Güncel

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