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Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor

Kolombiya'da ülke çapında başlayan genel grevde polis ve greve katılanlar arasındaki çatışmalar büyüyor.

22.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:30Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor

'da ülke çapında başlayan genel grevde polis ve greve katılanlar arasındaki çatışmalar büyüyor. 7'si polis olmak üzere çok sayıda yararlı olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere, hükümetin vergi reformuna karşı başlayan genel grev ülke çapında hükümet karşıtı protestolara dönüştü. ile eylemciler arasında tansiyon yükselirken, Cali şehrinde iş saatleri dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eylemlere, işçi sendikaları, öğrenci örgütleri ve STK'ların katıldığı bildirildi. Polis eylemcilere karşı biber gazı ile müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eylemcinin gözaltına alınma anı

-Protestolardan görüntüler

-Detaylar



Kolombiya, Hükümet, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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