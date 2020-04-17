Kolombiya'da Embera yerlilerinin karantina günlerinde zorlu mücadelesi
Bolivar Meydanı'ndan detaylar Meydanda bekleyen Embera Yerli halkından detaylar Çocukların kuşlarla oynaması detay Sokakta bekleyişleri süren yerli vatandaşlardan detaylarBOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında...
17.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:56
BOGOTA - Kolombiya 'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken evsiz kalan Embera yerlilerinin Bolivar meydanındaki zorlu mücadelesi devam ediyor. Başkentin meydanlarında aile ve çocuklarıyla devletten yardım bekleyen Embera yerlileri bir yandan da koronavirüs salgınına karşı savaş veriyor.
Kaynak: AA