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Kolombiya'da eski komutana yasa dışı dinleme soruşturması

Kolombiya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini iki hafta önce bırakan general Nicacio de Jesus Martinez hakkında yasa dışı dinleme soruşturması açıldı.

13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:12Kolombiya'da eski komutana yasa dışı dinleme soruşturması
'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini iki hafta önce bırakan general Nicacio de Jesus Martinez hakkında yasa dışı dinleme soruşturması açıldı.
Ülke basınındaki haberlere göre Kolombiya Başsavcılığı, Semana dergisinin Martinez'i, ülkedeki birçok gazeteci, politikacı, yargıç ve askeri yasa dışı dinlemekle suçladığı haberinin ardından soruşturma açtı.
Kolombiya'nın en önemli haber dergilerinden Semana, Martinez'in, yasa dışı dinleme faaliyetlerinin hükümet tarafından öğrenilmesinin ardından ordudan ayrıldığını iddia etmişti.
Devlet Başkanı Ivan Duque, hakkında daha önce sivil ölümleri nedeniyle de soruşturma açılan Martinez ailevi nedenlerden ötürü ordudan ayrıldığını duyurmuştu.
Martinez ile bazı sivil ve askeri yetkililer hakkında, mayısta uluslararası basında birkaç gün arayla yayımlanan haberlerin ardından, emirlerinin sivillerin ölümüne neden olup olmadığını belirlemek için soruşturma açılmıştı.
Soruşturmalardan birkaç gün önce The New York Times'ta yayımlanan bir haberde askerlere, operasyonlarda mutlak sonuç almaları ve neticeleri artırmaları yönünde verilen emirlerin sivilleri riske attığı ortaya çıkarılmış, Associated Press'in yayımladığı başka bir haberde ise Martinez'in, 2005'te sivillerin katledilmesi ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü.
Terörle mücadele çerçevesinde istihbarat alınan kişilere yapılan ödemelere ilişkin belgeleri elde ettiğini belirten Associated Press, Martinez'in yaptığı ödemelerin bazılarının sivil ölümlerinden ve haraç almaktan sorumlu asker ve paramiliterlere gittiğini iddia etmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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