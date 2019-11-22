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Kolombiya'da genel grev

Grev yapan protestocuların drone görüntüsü Protestocuların ellerinde pankartlar ve sloganlar eşiliğinde yürümesi Polisin aldığı güvenlik önlemleri Polisin basın mensuplarına göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi BOGOTA - Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce...

22.11.2019 07:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 07:49
Grev yapan protestocuların drone görüntüsü
Protestocuların ellerinde pankartlar ve sloganlar eşiliğinde yürümesi
Polisin aldığı güvenlik önlemleri
Polisin basın mensuplarına göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi BOGOTA - 'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor. Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.
Kolombiya'da genel grev

Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Kolombiya'da genel grev


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