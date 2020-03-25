Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı.
25.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:23
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya 'da genel karantina uygulaması başladı. Karantina uygulaması başlamadan önce yüzlerce Kolombiyalı Bogota'ya girmek için çalışırken, kontrol noktalarında kayıt işlemleri yapıldı.
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Kaynak: AA