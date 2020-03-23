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Kolombiya'da hapishane isyanının ardından acil durum ilan edildi

Kolombiya'da, önceki gece hapishanelerde başlayan isyanda 23 mahkumun ölmesinin ardından, hapishanelerde "acil durum" ilan edildi.

23.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:50
Kolombiya'da hapishane isyanının ardından acil durum ilan edildi
Kolombiya 'da, önceki gece hapishanelerde başlayan isyanda 23 mahkumun ölmesinin ardından, hapishanelerde "acil durum" ilan edildi.
Ulusal basında çıkan habere göre, Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salgının hapishanelerde yayılmaması için gerekli önlemlerin alınması ve cezaevlerindeki sağlık koşullarlarının eksiklerinin giderilmesi amacıyla "acil durum" kararı aldı.
Kolombiya'daki hapishanelerde aşırı doluluk ve yığılmalar nedeniyle ciddi sağlık problemleri beraberinde mahkumların isyanına yol açıyor.
Başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesinde çıkan ayaklanmada 23 mahkum ölmüş, 83 mahkum ve 7 hapishane görevlisi yaralanmıştı.
Önceki gece, Kolombiya'nın çeşitli şehirlerinde çok sayıdaki hapishanede sağlık önlemlerinin yetersizliği nedeniyle ayaklanmalar patlak vermiş, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde mahkumların duvarlara tırmanmaya çalıştığı görülmüştü.
Ortalama 80 bin kişilik mahkum kapasitesine sahip Kolombiya'nın hapishanelerinde mahkum sayısı 123 bini buluyor.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 235 kişide Kovid-19 vakası görülürken, 3 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Adalet Bakanlığı, Kolombiya, Güncel

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