Haberler » Dünya » Kolombiya'da hükümet karşıtı göstericilerle polis çatıştı - Haberler

Kolombiya'da hükümet karşıtı göstericilerle polis çatıştı

Kolombiya'da genel grev protestolarında göstericilerle polis çatıştı. Başkent Bogota'daki şiddet olaylarında 1'i polis 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı

22.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:03Kolombiya'da hükümet karşıtı göstericilerle polis çatıştı
'da genel grev çerçevesinde ülke çapında protestolar yapılırken, başkent Bogota'da göstericilerle polisin çatışması sonucu 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 21 Kasım 2019'dan bu yana 4 kez greve giden ülkenin en büyük sendikası Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yeniden ilan ettiği bir günlük genel grev nedeniyle başta Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi büyük şehirler ve birçok kentte hükümet karşıtı konser, yürüyüş ve miting düzenlendi.
Euronews.com'da Görüntüle

Kolombiya, Hükümet, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

22.01.2020 20:27:57