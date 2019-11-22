Haberler » Güncel » Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü - Haber

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldüKolombiya, (DHA)- Kolombiya'da hükümetin vergi reformuna karşı başlayan grevle birlikte işçi sendikaları, öğrenci örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sokağa döküldü.

22.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:22

'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Kolombiya, (DHA)- Kolombiya'da hükümetin vergi reformuna karşı başlayan grevle birlikte işçi sendikaları, öğrenci örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sokağa döküldü. Ülke genelindeki eylemlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere, ülke genelinde başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki eylemlere yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Kolombiyalı protestocular vergi reformuna karşı ulusal grev başlattı. yetkilileri, değişikliklerin çalışma grupları ile istişare edilerek gerçekleşeceğini iddia ediyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Buenaventura kentinde, diğerinin ise Candelaria kasabasında olduğunu söyledi. Trujillo protestolarda şimdiye kadar 98 kişinin gözaltına alındığını, 122 göstericinin ve 151 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi. Trujillo, 'Bu şiddetli eylemlerde güvenlik güçleri, protestocuların kendilerine taş ve sopa atmasıyla saldırganlığa maruz kalıyor' dedi. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise, otobüs duraklarının ve kamu binalarının saldırıya uğradığını, başkentte en az 6 milyon dolarlık zarar olduğunu ifade etti.

'ONLARI DUYUYORUZ'

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, protesto gösterileriyle ilgili, 'Kolombiyalılar konuşuyor. Onları duyuyoruz. Sosyal diyalog bu hükümetin ana ilkesi olmuştur' ifadelerini kullandı. Şiddetin meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Duque, 'Özel mülke yapılan yağma ve saldırılar tahammül edilemez. Şiddeti kınıyorum' dedi.

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Kolombiya, Hükümet, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:18 Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık"
23:16 Gümüşhane dipsiz göl'e su verilmeye başlandı-2
23:16 Macron'dan, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığı itirafı
23:14 - Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı- Bakan Çavuşoğlu, Palau Altyapı...
23:14 Beyoğlu'nda depoda çıkan yangın söndürüldü
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:19:32