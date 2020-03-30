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Kolombiya'da isyancı sol örgütten "ateşkes" kararı

Kolombiya'da silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici ateşkes ilan etti.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:38
Kolombiya'da isyancı sol örgütten
Kolombiya'da silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici ateşkes ilan etti.
BBC'nin haberine göre, örgütten yapılan açıklamada, "Kovid-19 nedeniyle perişan olan Kolombiya halkına, ELN'nin insani jesti bağlamında 1-30 Nisan'da bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ateşkesin uzatılması konusunda ELN'nin, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin temsilcileriyle görüşmek istediği aktarıldı.
ELN isyancıları, ateşkes kararında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısının etkili olduğunu bildirdi.
Ayrıca Kolombiya'da geçmişte ELN ile hükümet arasında yapılan barış görüşmelerine ara buluculuk eden Norveç'in Dışişleri Bakanlığı, örgütün geçici ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Guterres'in "küresel ateşkes" çağrısı
Guterres, Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için "küresel ateşkes" çağrısı yapmış; çağrıya, Filipinler'deki komünist gerillaların yanı sıra Yemen hükümeti ile Husiler'den olumlu yanıt gelmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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