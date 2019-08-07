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Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - SAN

Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Vakfı, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

07.08.2019 10:20
Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - SAN
Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Vakfı, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda. Kurtarılan hayvanlar arasında papağan, Kahverengi örümcek maymunu, flamingo, rakun, jaguar, tukan kuşu, ayı ve su aygırı da yer alıyor.

San Antonio, Kolombiya, Güncel

Kaynak: AA

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